PAIDEIA Lazio, controlli al ginocchio per Vavro

Lazio, Vavro in Paideia per sottoporsi ad una risonanza magnetica al ginocchio: il difensore ha ieri lasciato il campo zoppicando

Un avera e propria caccia all’uomo biancoceleste, quella mandata in scena dal Rennes ieri sera. Tanti gli scontri duri tra i giocatori delle due squadre, a farne le spese, però, quasi sempre quelli della Lazio. Come Vavro che ieri ha lasciato il campo anzitempo zoppicando, lasciando spazio al giovane Falbo.

Il difensore si è recato in Paideia, nel primo pomeriggio, per sottoporsi ad una risonanza magnetica al ginocchio: sicuramente non ci sarà per la trasferta di Cagliari.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER