Controlli per Lucas Leiva, in Paideia. Il centrocampista della Lazio, si è operato al menischo ad inizio aprile, ora sta ritrovando la forma migliore

Leiva punta la ripresa. Il centrocampista della Lazio, operato al ginocchio in artroscopia ad inizio aprile, si è presentato questa mattina in Paideia per alcuni controlli. Il brasiliano sta recuperando a pieno ritmo, tanto da essersi già riaggregato al gruppo, dopo aver svolto lavoro differenziato per alcune settimane.

Una pedina fondamentale per lo scacchiere di Inzaghi, in vista di questa tanto chiacchierata ripresa.