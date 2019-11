Paideia, problema alla clavicola per Caicedo: la situazione

Paideia, giornata di controllo per alcuni giocatori biancocelesti che ieri sono scesi in campo nel match contro il Milan

Controlli in Paideia questo pomeriggio per alcuni biancocelesti. Il primo ad arrivare è stato Caicedo che nel match di ieri contro il Milan ha dovuto lasciare il campo per un problema alla spalla. Nessuna lussazione per l’attaccante ma un dolore molto forte alla clavicola che quasi sicuramente non gli permetterà di scendere in campo giovedì contro il Celtic, salvo un recupero lampo.

Controlli anche per Ciro Immobile, che già dalla scorsa settimana ha un’infiammazione al ginocchio e per Lulic.