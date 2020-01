PAIDEIA Accertamenti per Luis Alberto, è in dubbio per la Spal

PAIDEIA, il biancoceleste Luis Alberto è arrivato da poco in clinica per degli accertamenti: è a rischio per domenica

E’ di poco fa l’arrivo di Luis Alberto alla clinica Paideia: il numero 10 biancoceleste è arrivato per degli accertamenti, visti anche i precedenti che l’hanno costretto a casa qualche partita fa contro il Napoli in Coppa Italia. E’ a forte rischio esclusione per il match contro la Spal in programma domenica 2 alle ore 15. E’ ancora tutto da decidere e dipenderà dai risultati delle visite mediche.