Pagni difende Immobile: «Ciro lo conosco da sempre, le critiche verso di lui sono ingiuste ma il calcio si sa è ingrato»

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, l’ex dirigente sportivo Pagni è intervenuto in difesa di Immobile oggetto in queste ultime settimane, di numerose critiche

IMMOBILE – Immobile lo conosco dai tempi della Beretti del Sorrento. Lo voleva l’Inter? Sì, ma Ciro Ferrara insistette affinché la Juventus lo portasse nel loro settore giovanile. Il suo momento no? Ciro incarna il gol nel sangue, tuttavia – e lo dico con grande sincerità – mai avrei pensato potesse vincere una Scarpa d’Oro. Ho girato il mondo e l’Europa, ne ho visti tanti di calciatori e non mi sarei mai aspettato questo exploit da Ciro.

Ora sta faticando ma è evidente come ad influire sia la sua condizione fisica, non è un calciatore tecnico. Se non sta al 100% fa fatica ad essere determinante. Ha le spalle larghe, quindi sono sicuro che riuscirà a superare questo momento. Comunque alla Lazio, dove ha trovato il suo ambiente, in questi anni è riuscito a fare tantissimi gol anche grazie alla presenza in squadra di calciatori come Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Faccio anche un elogio a Tare che ha costruito una Lazio veramente forte, al netto di qualche errore di mercato che ha commesso e che possono capitare a tutti. Comunque chiudo dicendo che discutere Immobile non ha senso, ma il calcio è ingrato e lo sappiamo benissimo