Paglia: «Lotito ingestibile, impossibile stargli accanto. La Lazio...»

Guido Paglia parla di Claudio Lotito e del modo di gestire la Lazio: il pesante attacco all’indirizzo del presidente

Ai microfoni di Radiosei, Guido Paglia ha parlato così del presidente della Lazio Claudio Lotito.

LE PAROLE – «Difficile dire come andrà il prosieguo del campionato. Bisogna aspettare e vedere quale sarà l’impatto di Tudor, come metterà la squadra in campo e la reazione dei giocatori coi nuovi schemi. Lotito è un personaggio ingestibile. È impossibile stargli accanto. Pensare di mettergli accanto qualcuno che gli facesse la comunicazione è impossibile. Tanto alla fine lui farà sempre quello che gli passa per la testa senza confrontarsi con nessuno. Lui è uno dei 600 parlamentari italiani, niente di trascendentale. Si vuole dare un ruolo che non ha intrufolandosi dappertutto e sacrificando tempo alla Lazio. Se ne dedicasse di più, la Lazio sarebbe in una posizione migliore».