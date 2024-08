Pagelle Southampton Lazio: TOP e FLOP del match

Pagelle Southampton Lazio: ecco i TOP e i FLOP della partita amichevole giocata in casa degli inglesi

Finisce 1-1 la penultima amichevole della Lazio contro il Southampton. Al gol di Breneton risponde Castellanos con una grande rovesciata. Di seguito i migliori e i peggiori dei biancocelesti.

TOP: Il gol di Taty Castellanos è uno di quelli che da solo vale il prezzo del biglietto: il doppio palleggio ad ammansire il pallone e poi la coordinazione perfetta nel concludere in rovesciata. Tutto questo è da applausi. L’attaccante argentino non viene servito molto, ma nelle occasioni in cui serve fa sempre la giocata giusta, specie se ha campo per avanzare. Bene anche Mattia Zaccagni, in una partita più di sacrificio che di qualità, con molti recuperi alti che hanno spesso portato ad occasioni importanti.

FLOP: Non una grande partita per Mateo Guendouzi, poco lucido in fase di palleggio e molto nervoso: prende un giallo per proteste ed è spesso in ritardo in fase di non possesso, limitandosi a rincorrere la sfera come in un torello. Cresce poi nella ripresa, dove ha anche il merito di provare a calmare gli animi nel momento della rissa. Ed è proprio Romagnoli ha finire tra i peggiori: una espulsione stupida e ingenua, specie in un incontro che in teoria sarebbe “amichevole”.