Pagelle Hansa Rostock Lazio: TOP e FLOP della partita che ha visto i biancocelesti vincere in Germania col risultato di 3-0

È da poco terminata la prima amichevole internazionale della Lazio, che a domicilio ha battuto per 3-0 i tedeschi dell’Hansa Rostock grazie ai gol di Zaccagni nel primo tempo, e di Castellanos e del neo arrivo Tchaouna nella ripresa. I top e flop del match.

TOP: da evidenziare proprio la prestazione del Taty, migliore in campo, che ha messo a referto un gol, un assist per Tchaouna e tante buone giocate. Sugli scudi anche l’ottimo Zaccagni, oggi in campo con fascia da capitano e numero 10, così come Guendouzi, sempre nel vivo del gioco. Spunti interessanti anche da Isaksen e Rovella, bene anche chi è entrato nella ripresa, su tutti Dele-Bashiru e Tchaouna.

FLOP: qualche sbavatura di troppo nel primo tempo, con errori da parte di Lazzari e Provedel che potevano costare caro, ma i due si sono ampiamente riscattati. Nessun vero flop in questa partita.