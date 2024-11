Pagelle Guendouzi, convince (quasi) tutti, ma quel gesto al momento del cambio...

Le pagelle di Mateo Guendouzi: gioca con il solito spirito e convince tutti o quasi, ma quel gesto di nervosismo al momento del cambio…

Ancora una volta Mateo Guendouzi si dimostra un elemento chiave del centrocampo della Lazio grazie al suo prezioso lavoro di equilibrio e di recupero dei palloni, specie in una partita complicata come quella contro il Cagliari. I giornali lo premiano con delle buone pagelle – quasi tutti, una sola insufficienza -, ma non passa inosservato il gesto di nervosismo al momento della sostituzione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Va dove scorre l’azione con impeto e personalità».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «La serata non è semplice, serve sacrificio massimo per contrastare a tutto campo. Esce ancora voglioso e un po’ nervoso».

TUTTOSPORT 5 – «Non riesce ad alzare il tasso qualitativo come invece avrebbe bisogno la squadra. Esce dal campo calciando un pallone in tribuna. Nervosissimo».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Quanti palloni riconquista nel primo tempo: qualcuno lo spreca anche, ma è una meraviglia vedere come il suo pressing provochi quasi sempre la riconquista del pallone. Esce piuttosto arrabbiato».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Non è al meglio, ma offre come al solito una prova di grande generosità. Brutto, però, il gesto di stizza al momento della sostituzione».