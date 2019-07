Pagelle di Lazio-Entella: Luis Alberto inventa e segna, Tucu già in forma, Patric goleador!

Commento e pagelle di Lazio-Virtus Entella, terminata con il punteggio di 5-0

La Lazio supera agevolmente anche la Virtus Entella, mettendo a sicuro il risultato già nella prima frazione di gioco. Apre le danze Luis Alberto, servito al centro da Lazzari. Lo spagnolo poi sveste i panni di goleador e torna alle origini, servendo un pallonetto delizioso a Correa. Il Tucu con un sinistro al volo fa 2-0. Girandola di cambi nella ripresa ma la musica non cambia, anzi la Lazio consolida ancor di più il vantaggio. Lulic serve Patric in area che con un tap-in sotto misura firma il tris. Poi è il turno nuovamente di Correa; l’argentino prima di uscire si rende protagonista di una serpentina in area, culminata con un destro che non lascia scampo a Contini. Chiude le danze Patric, che firma la sua personale doppietta con un diagonale imprendibile per il portiere avversario. Azione tutta spagnola con Luis Alberto, che ha servito con i tempi giusto il connazionale, arrivato a tutta velocità da dietro.

PAGELLE:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 6; Luiz Felipe 6 (Dal 46′ Vavro 6.5), Acerbi 6.5 (Dal 72′ Silva 6), Radu 6 (Dal 46′ Wallaace 6); Lazzari (Dal 46′ Patric 7.5) 6.5, Parolo 6.5 (Dal 46′ Milinkovic 6.5), Badelj 6.5 (Cataldi 6), Luis Alberto 7.5, Jony 6 (Dal 46′ Lulic 6.5); Correa 7.5 (Dal 60′ Andrè Anderson 6.5), Immobile 6 (Dal 60′ Adekanye 6). All.: Inzaghi