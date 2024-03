Pacifici, risposta a Lotito: «Rimando al mittente gli attacchi ricevuti. Errori degli arbitri diminuiti»

Nuove dichiarazioni per quanto riguarda lo scontro Pacifici-Lotito, con quest’ultimo che è stato attaccato di nuovo

Dopo le recenti polemiche, il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, ha risposto alle dichiarazioni del patron biancoceleste Claudio Lotito a margine della presentazione del Premio Bearzot.

LE PAROLE – «Noi all’interno della federazione siamo autonomi. Le varie designazioni sono assegnate in piena autonomia, ma in ogni caso faremo delle valutazioni sulle proposte che arriveranno. Per quanto riguarda gli errori, se guardiamo a trent’anni fa, sono diminuiti del 90%. Il Var è uno strumento importante, ho sempre detto che si tratta di un’occasione straordinaria, va trovato un equilibrio nella gestione delle immagini. Rimando al mittente attacchi strumentali, dati alla mano in questa stagione ci sono esattamente gli stessi errori della passata stagione e non c’è recrudescenza degli errori».