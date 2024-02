Pachera lancia la sfida alla Lazio: «E' la squadra più forte ma noi giocheremo...»

Pachera, il tecnico del Verona Women si proietta alla sfida di domani contro la squadra di Grassadonia parlando ai canali ufficiali del club

Alla vigilia della partita con la Lazio Women, il tecnico del Verona Pachera ha rilasciato riguardo la sfida alcune dichiarazioni al canale del club veronese. Ecco cos’ha detto

PAROLE – È stata una settimana particolare perché venivamo da una sconfitta inaspettata per 4-0 contro il Cesena. Sappiamo di aver fatto male, non avendo giocato come sappiamo fare, approcciando in maniera sbagliata la partita. Questa settimana però ho visto le ragazze molto determinate e motivate perché domenica c’è una partita fondamentale, importante e bellissima, visto che giochiamo contro la squadra probabilmente più forte del campionato, e questo per noi è molto stimolante. Siamo consapevoli di cosa abbiamo sbagliato nella scorsa partita e per questo cercheremo di rimediare nella prossima