Osimhen LASCIA la Serie A? CLAMOROSA indiscrezione, può firmare con LORO

Osimhen LASCIA la Serie A? Clamorosa indiscrezione: il nigeriano verso il trasferimento all’Al-Alhi, club arabo

Nuovo rilancio dell’Al-Ahli per Victor Osimhen, attaccante del Napoli e bestia nera della Lazio. Come riportato da Fabrizio Romano i sauditi sono tornati a chiedere il cartellino del nigeriano al Napoli e hanno già raggiunto l’accordo per una cifra intorno ai 65 milioni di Euro.

Da convincere invece il calciatore, che pur preferendo rimanere in Europa, ma visto l’assenza dell’offerta del PSG, squadra con cui ha un’intesa, è disposto ad ascoltare i sauditi, ma con due richieste chiare: un ingaggio molto elevato e una clausola rescissoria da inserire nel suo contratto per liberarsi al momento opportuno.