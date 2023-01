Oscar del calcio 2023: tutte le candidature

In America inizia la stagione degli Oscar e in redazione non ci siamo fatti trovare impreparati: le nostre canditature

Da Hollywood l’Academy ha reso note le nomination per i premi Oscar 2023. E mentre in redazione facciamo (pluralis maiestatis) il tifo per Brendan Fraser e The Fableman (non devo ricordarvi che siamo grandi esperti di calcio, ma anche di cinema, giusto?) abbiamo deciso di non essere da meno con le nostre nomination nel mondo del calcio. Preparate il tappeto rosso e il vostro abito da sera migliore: ecco il meglio del calcio 2022/23 scelto da Calcionews24.com

Miglior film (migliore squadra italiana)

– Napoli (Scudetto già in tasca a gennaio?)

– Milan (Pioli’s on Fire: campione d’Italia)

– Inter (Regina di Coppa)

– Roma (La Conference all’esordio)

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO