Orsini: «Sergej? Ovviamente ho la sua maglia». Le parole del giornalista a poche ore dall’inizio di Lazio-Sampdoria

Il giornalista di Rai Sport Stefano Orsini ha parlato della partita che si giocherà stasera tra Lazio e Sampdoria, soffermandosi anche su Milinkovic. Ecco le sue parole:

PAROLE– «La Samp è un avversario da battere, mi aspetto tanta gente allo stadio. Quello che accade alla presidenza della Sampdoria è qualcosa che non dovrebbe avere a che fare nulla col calcio e nella vita. Non ne voglio parlare. Non posso pensare a quel gol preso all’ultimo secondo dopo una partita dominata, la sfida dell’andata mi è rimasta proprio qui. Sergej? Ovviamente ho la sua maglia. Mio figlio invece sceglie le maglie di chi non è famoso, mi ha chiesto la maglia di Luka Romero. Milinkovic non mi è piaciuto nel pre Mondiale. Ora va meglio come Luis Alberto, ma secondo me ha talmente potenziale che la sua stagione è negativa dati i numeri rapportati con le sue capacità »