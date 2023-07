Orsi: «Le qualità di Milinković non sono uguali a nessuno». Le dichiarazioni dell’ex Lazio sul Sergente capitolino

Ai microfoni di TMW, si è espresso Fernando Orsi sul futuro di Milinkovic alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE– «Frattesi sostituto di Milinkovic? In questo momento, se la Lazio avesse avuto la possibilità di prender Frattesi al posto di Milinković, forse lui sarebbe stato un giocatore non uguale, ma che quantomeno compensava. Sicuramente le qualità di Milinković non sono uguali a nessuno, almeno nel nostro campionato. In questo momento non c’è un giocatore che può sostituire Milinković, poi dopo è logico che tutto è sostituibile. Ma una squadre deve cercare sempre di trattenere i più forti».