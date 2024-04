Orsi: «Col Genoa ho visto una Lazio che ha voluto vincere, sulla Coppa Italia dico….» Le parole dell’ex portiere biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere, Nando Orsi, ha commentato la vittoria della Lazio sul Genoa:

«Bruttissimo primo tempo ma anche il Genoa non ha fatto molto. Ho visto una Lazio che ha voluto vincere, presente in campo, che ha reagito. Forse Kamada non ci sarà nel futuro ma Luis Alberto mi sembra dentro la Lazio. Può essere che abbia detto quelle cose in un momento di sconforto. Anche nella fase difensiva la Lazio ha fatto molto bene, ma le occasioni da gol latitano un po’. Juventus? La Lazio se la gioca, vediamo quello che succede. Serve l’intensità che la squadra ha avuto in questo periodo. Per il passaggio del turno ci sono delle possibilità»