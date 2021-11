Orsi: «Immobile incriticabile, ecco perchè Sarri punta su Cataldi»

Fernando Orsi, oggi commentatore tv, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio di vari temi tra cui la Lazio di Sarri

Fernando Orsi, oggi commentatore tv, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio di vari temi tra cui la Lazio di Sarr. Ecco le parole:

CATALDI – «Sembra un paradosso ma Milinkovic-Savic e Luis Alberto hanno giocato tre anni con Leiva e sembrava un centrocampo che non poteva mai sciogliersi. Cataldi è tutto fuorché un interditore, a differenza di Leiva: Sarri l’ha scelto perché è un geometra. Il giocatore è stato spesso sottovalutato ma capita che c’è chi arriva più tardi sul palcoscenico»

IMMOBILE – «Ci sono tanti esempi di giocatori che in Nazionale non danno quanto nel club, ma non vedo il motivo di criticare Immobile. Lo reputo tra i più forti centravanti al mondo, neanche in Italia. Lo conosco e so che ci è rimasto male, ma anche che ci ha messo pure tanto per esternare. L’apporto che ha dato all’Europeo è stato sottolineato molto poco»