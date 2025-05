Orsi sulla lotta Champions: «Se la Lazio dovesse battere la Juve...»

L’ex giocatore, Fernando Orsi, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la super sfida tra Laizo e Juve

Fernando Orsi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv.

LE PAROLE – Champions? Bella lotta, sono tutte dentro. Ogni domenica c’è uno scavalcamento, la Lazio ha Juve e Inter, la Roma l’Atalanta, credo che i giallorossi siano in vantaggio e hanno poco da perdere, se la Lazio vince con la Juve si va a giocare un campionato intero, i bianconeri non mi fanno impazzire ma sono lì, però affronta avversari che giocano meglio, devo dire che però l’incertezza di questo campionato, in testa ed in coda, è entusiasmante