Orsi: «Inzaghi, giusto valutare. Futuro? Squadra da rifondare»

Le parole di Fernando Orsi a TMW Radio, dalla stagione della Lazio al rinnovo di Simone Inzaghi. Il bilancio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fernando Orsi ha fatto il punto sulla stagione della Lazio, soffermandosi sul rinnovo di Simone Inzaghi.

Le sue parole: «Quella dei biancocelesti è stata una stagione in chiaroscuro, più scuro che chiaro, a confronto con la squadra esaltante vista fino all’avvento del Covid. Da quel momento le cose sono cambiate, e quest’anno ci sarebbe da discutere se si esclude il cammino in Europa. Mercato? Gli innesti hanno deluso, hanno giocato sempre gli stessi e i rincalzi non hanno convinto. La rosa va ringiovanita, Radu, Lulic, Acerbi, Reina, hanno dato tanto ma vanno ceduti. Rinnovo Inzaghi? Simone deve essere riconoscente a Lotito per averlo lanciato, ma ora è un grande allenatore e il riconoscimento deve essere reciproco. Il tecnico ha portato diversi trofei e la qualificazione in Champions, ci sta avere dei dubbi da parte sua. Non penso sarà una tragedia, si metteranno d’accordo. Simy? Il ragazzo è bravo, bisogna vedere cosa vuole fare. Per me può fare il titolare in una squadra di metà classifica. Adesso alla Lazio c’è Muriqi, e dovesse arrivare l’attaccante del Crotone, il kosovaro andrebbe ceduto in base alle politiche della società».