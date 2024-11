Orsato sul Var: «Ci vuole tempo, non possiamo pretendere la perfezione»

Orsato, ex arbitro di Serie A, interviene anche lui sul Var e sulle varie polemiche che si sono sollevate in questa stagione

L’ex arbitro di Serie A, Daniele Orsato, noto ai tifosi della Lazio per essere stato l’arbitro della famosa finale di Coppa Italia contro la Roma del 26 maggio 2013, ha parlato anche lui del Var.

Intervistato dal Messaggero Veneto, ha rilasciato queste dichiarazioni:

VAR – «Quando venivo chiamato al Var, mi arrabbiavo con me stesso perché, nel coprire il tragitto verso il monitor di servizio, mi chiedevo: adesso cosa mi sono perso di così importante? Avevo l’addetto al Var più forte al mondo, Irrati, come potevo prendermela con lui? Perché un arbitro non vuole sbagliare».

IMPORTANZA – «Allora, diciamo che il Var è stato ed è importante per tutti, non solo per i direttori di gara, ma pure per giocatori ed allenatori. Una cosa positiva, insomma. Come per ogni novità, tuttavia, ci vuole tempo per imparare ad usarlo, non possiamo pretendere la perfezione…».