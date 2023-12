Orlando: «Mourinho lo trovo sempre eccessivo, se fossi la società…». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto in collegamento a TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di José Mourinho e delle polemiche scoppiate negli ultimi giorni per Sassuolo – Roma. Le sue parole.

PAROLE– «Credo che si dovrebbe parlare di campo, ossia che la Roma è quarta e ha infilato una serie di risultati. Mourinho lo trovo sempre eccessivo invece. Faccio i complimenti alla Roma, non era scontato che si riprendesse così. Mourinho ha esagerato ma alla fine ha ottenuto quello che voleva. E’ un rapporto che sta per finire, si vede che se ne frega di fare anche certe polemiche. Ma la società deve pensare anche a un dopo e sarà un casino per chi arriverà alla Roma. La società deve comunque comunicare a breve cosa farà con questo tecnico. La Roma dopo Mou avrà gli occhi addosso per tanti motivi, se fossi la società prenderei una posizione chiara ».