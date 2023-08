Orlando: «Mercato Lazio? Non all’altezza di una squadra arrivata seconda» Le parole del giornalista

Massimo Orlando, ai microfoni di TMWRadio, ha analizzato il mercato della Lazio, secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- Non mi piace il mercato della Lazio. Non si è rinforzata e ha perso Milinkovic. Rovella forse può essere meglio di Cataldi, ma il mercato fatto non è da squadra arrivata al secondo posto