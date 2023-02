Orlando: «L’altra delusione è la Lazio. Ecco perchè…». Le parole dell’ex giocatore di Fiorentina e Atalanta

L’ex giocatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando la partita tra Lazio e Atalanta. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Viola? Non ha mai trovato la squadra giusta Italiano, ha cambiato diversi moduli e poi le manca un attaccante vero. Non mi dispiace come gioca, ma non fa gol, quello è il problema. Se avesse attaccanti all’altezza…E poi l’altra delusione è la Lazio, perché è vero che ha incontrato l’Atalanta che la vedo come un tempo, però sono deluso dal fatto che è una squadra che negli undici va bene, ma poi se c’è un solo problema non ha nessuno in panchina che possa aiutarti»