Onofri: «Tudor? Lui come Sarri è un tecnico che ha uno spartito chiaro, serve tempo». Le parole dell’ex giocatore

Questo il parere di Claudio Onofri, intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere le sue sensazioni anche sulla sfida di questo pomeriggio tra Genoa e Lazio.

PAROLE– «Allenatori come Tudor che hanno una chiara traccia in testa da trasmettere alla squadra, intervenendo in corsa fanno un po’ di fatica perché devono pensare anche alla preparazione delle partite. Lui come Sarri è un tecnico che hanno uno spartito chiaro che va imparato a memoria, serve tempo. Il giudizio è parziale, va verificata la completezza del proprio lavoro quando partirà dall’inizio. C’è una metodologia di allenamento precisa che va trasmessa ai giocatori, nel frattempo alcuni segnali già sono positivi ».

GENOA A GILARDINO– «Gilardino sta dimostrando che a prescindere dallo spartito, ha una grande capacità di unire tutti nel sacrificio. Soprattutto nei momento di difficoltà c’è una grande compattezza e capacità di lottare. L’organico del Genoa è buono, ma lui ha dato un input importante, anche a livello umano. C’è una coesione di tutti gli elementi che mette in difficoltà gli avversari. Un grande applauso a lui. Lui utilizza il 3-5-2, ma non ci sono movimenti ripetuti a memoria. Lui ha la capacità di leggere l’avversario e di coinvolgere diversi elementi nelle ripartenze. Con la sua umiltà sa perfettamente che deve ancora crescere, non si sente già arrivato. E proprio per questo diventerà grande ».

GENOA LAZIO– «Genoa-Lazio? Sono certo che, nonostante Gilardino abbia praticamente già salvato la squadra, lui chiederà sempre grande concentrazione ed attenzione tattica. Non solo tirandosi all’indietro, ma con la predisposizione di rubare palla provando a far male con Retegui e Guðmundsson. Mi aspetto una bella gara, certamente non soporifera ».