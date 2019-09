Onofri: «Lazio, per la Champions la corsa è aperta. Su Correa…»

Claudio Onofri ha analizzato la rosa della Lazio: il suo parere

Pausa delle Nazionali ed è tempo di primi bilanci. Si giudicano le due giornate di Serie A, in casa Lazio le impressioni sono state positive: la squadra di Inzaghi ha convinto nelle uscite contro Sampdoria e Roma. Claudio Onofri, ex giocatore ed attuale opinionista, a RadioSei ha detto la sua sui biancocelesti. «La Lazio ha un grande vantaggio su quasi tutte le concorrenti per il quarto posto: non ha stravolto la rosa. Lo abbiamo già visto nelle prime due giornate, quando i biancocelesti hanno messo sotto nettamente Sampdoria e Roma. E se nel derby non ha raccolto i 3 punti, li avrebbe assolutamente meritati. Inzaghi ha una rosa di qualità e molto solida, l’aggiunta di Lazzari è quel pezzo che mancava per completare l’organico. Per la Champions la corsa è aperta, la Lazio si è conquistata di diritto un posto fra le contendenti, l’obiettivo è alla portata».

CORREA – «Può essere il valore aggiunto, ha tutto per fare bene e i segnali che sta mandando sono da giocatore pronto a fare un salto di categoria e diventare determinante. Sbaglia troppi gol? Può migliorare, ma non va sottovalutato il fatto che ogni volta che ha la palla fra i piedi succede qualcosa»