Onazi: «Sarri come allenatore merita ancora più attestati di stima e considerazione». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex Lazio, Ogenyi Onazi, ha parlato di diversi temi tra cui il percorso della squadra capitolina in campionato e in particolare del lavoro svolto dal comandante Sarri. Le sue parole:

PAROLE– «Personalmente penso che Sarri come allenatore meriti ancora più attestati di stima e considerazione; so che è un allenatore molto tattico e che lavora sodo. Se alcuni giocatori come Immobile non si fossero infortunati e altri non fossero rimasti fuori, penso che avrebbero aperto una grande battaglia col Napoli»