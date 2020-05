Lazio, Onazi non dimentica il 26 maggio FOTO

L’ex centrocampista della Lazio ricorda su Instagram la formazione che giocò il 26 maggio 2013 contro la Roma

In questi giorni in cui la Lazio non sta scendendo in campo, la società ha deciso di ricordare i trionfi biancocelesti sui social con la rubrica #SSLHistory. Ieri è stata la volta della finale del 26 maggio 2013 contro la Roma.

Nessun tifoso biancoceleste si potrà mai dimenticare quella gara, ma nemmeno chi ha giocato in quel giorno: Eddy Onazi, rivedendo la formazione titolare di quel giorno, ha deciso di ripubblicarla su Instagram scrivendo il suo commento. Secondo il centrocampista nigeriano, quella fu la squadra «che ha fatto la storia». Sicuramente quegli undici eroi sono scolpiti nel cuore di ogni supporter laziale.