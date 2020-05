On this day, la Lazio pareggia con la Reggina tra rimpianti e veleni VIDEO

On this day, è il 2 maggio 2004 e la Lazio impatta sulla Reggina: pareggio finale e veleni dei biancocelesti per l’arbitraggio di Bolognino

È il 2 maggio e la Lazio, in lotta per la Champions League, riceve all’Olimpico una Reggina a caccia di punti salvezza, nel turno numero 32 della Serie A. La Lazio parte bene, ed al minuto 22 Mihajlovic serve un pallone splendido per Claudio Lopez, che di testa firma il vantaggio biancoceleste.

Nel secondo tempo, però, si scatena l’inferno: Cozza pareggia su rigore al 52′, e l’arbitro Bolognino non vede due rigori netti su Inzaghi e Corradi, facendo scatenare la furia dei padroni di casa. La partita finisce 1-1, con la Lazio che, complice una scarsa capacità realizzativa, non è riuscita a passare il muro della Reggina. La Champions League, a due gare dal termine, appare ora più difficile.