On this day, 5 maggio 2013: la Lazio schianta il Bologna con ciqnue gol di Klose e resta in corsa per un posto in Europa League

5 maggio 2013, la Lazio di Vladimir Petkovic, a caccia di punti per un posto in Europa Laegue, riceve all’Olimpico il Bologna di Stefano Pioli. Al 22′ sblocca la gara Miroslav Klose, e la partita si fa in discesa, al punto tale da chiudere i conti già nella prima frazione di gioco: 4-0 all’intervallo con tripletta di Klose e gol di Hernanes.

Nella ripresa, però, la Lazio non si accontenta, e segna altre due reti, entrambe del bomber tedesco, che sigla così 5 reti, record di reti in una singola partita di campionato della storia biancoceleste. 6-0 risultato finale, e Lazio che resta in scia per un posto in Europa League.