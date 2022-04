El Kaddouri, il retroscena su Sarri: «Non toccava mai il pallone...»

Omar El Kaddouri, trequartista del Napoli ed ex Paok, ha svelato un retroscena su Maurizio Sarri: le sue parole

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Omar El Kaddouri ha svelato un simpatico retroscena su Maurizio Sarri:

«Il Torino è stata l’esperienza più bella della mia carriera. Ho avuto un po’ di sfortuna, mettiamola così. A volte ho sbagliato io, come andarmene dal Toro per tornare a Napoli, altre invece si è messa di mezzo la sorte. A giugno 2016 mi voleva l’Atalanta. Era il primo anno di Gasperini, ultimo giorno di mercato, tutto fatto, ma il Napoli si impunta e dice no. Volevo andar via, ma Sarri mi convinse a restare. Il giorno dopo esce la lista Champions e io non ci sono: da lì abbiamo chiuso. È un fenomeno, con lui ci siamo divertiti. Scaramanzia a livelli maniacali. Una volta a settimana passava da una porta invece che dall’altra e non toccava mai il pallone prima delle partite. Quando entravi nel suo ufficio c’era una cappa di fumo. Io e Reina ci divertivamo a imitarlo».