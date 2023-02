Olympiakos, Marcelo lascia il club greco: il difensore era stato nel mirino della Lazio. il giocatore brasiliano avrebbe ricevuto già un’ offerta

Secondo quanto riporta Relevo Marcelo e l’Olympiakos si starebbero per dire addio, il giocatore brasiliano avrebbe infatti già firmato la risoluzione del suo contratto col club greco e avrebbe già ricevuto un’offerta per proseguire altrove la sua carriera.

L’ex Real Madrid prima di arrivare in Grecia era stato accostato anche alla Lazio nell’estate 2022 come possibile colpo a parametro zero.