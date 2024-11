Olivera non ha dubbi: «Per lo Scudetto sono quelle due le favorite»

Olivera dice la sua sulla lotta per lo Scudetto: il commento dell’ex calciatore uruguaiano sulla Serie A. Ecco cosa ha dichiarato

Intervistato da Juventusnews24, Ruben Olivera ha così parlato della lotta per lo Scudetto in Serie A.

LE PAROLE – «Si per me la Juve parte dietro Inter e Napoli, ma è normale perchè, avendo una squadra nuova e un tecnico nuovo serve tempo. Poi sarebbe un qualcosa di spettacolare vincerlo subito. Mancano però alcuni giocatori e sarebbe impensabile al momento, però nel calcio non si sa mai…».

