Olimpico, il terreno di gioco preoccupa Sarri e la Lazio: la richiesta del tecnico

Il sopralluogo fatto ieri all’Olimpico non tranquillizza Maurizio Sarri e la Lazio. Ecco la richiesta del tecnico

Ieri mattina la Lazio, in accordo con Sport e Salute, ha effettuato un sopralluogo allo stadio Olimpico per verificare le condizioni del campo, peraltro utilizzato nel pomeriggio dal Midtjylland per la rifinitura.

Sarri ha inviato due suoi collaboratori, Marco Ianni e Gianni Picchioni. Era presente anche l’agronomo responsabile dei campi di Formello. Gli specialisti del club biancoceleste hanno chiesto di annaffiare il campo di più rispetto alla partita con l’Udinese, ma bisogna calibrare nel modo giusto per far correre di più il pallone e non fermarlo. Il lavoro degli ultimi giorni potrebbe aver prodotto lievi miglioramenti, difficile dire se basteranno. Lo riporta Il Corriere dello Sport.