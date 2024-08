Olimpiadi 2024: il calcio NON FUNZIONA: ecco un’ALTERNATIVA migliore (su 6)

Una alternativa al calcio alle Olimpiadi, dove il pallone non riesce a creare interesse: una ‘umile’ opinione

Le Olimpiadi sono quell’evento sportivo che si tiene ogni 4 anni, che vede riuniti tutti i più grandi atleti della terra e in cui il calcio non ha motivo esserci. Il football ai giochi olimpici semplicemente non funziona: calendario ormai pieno, appeal nullo per i grandi campioni che invece di godersi il villaggio olimpico decidono di mandare gli under 23 nel disinteresse generale. E poi dai, lo spirito decoubertiano è la cosa più lontana dal pallone. Tanto vale andare a Los Angeles 2028 con il CIO che prenda la decisione giusta: togliere il calcio e provare qualcosa di nuovo. Cosa? Ecco alcune soluzioni, accoppiando magari ad ogni disciplina un atleta iconico

CALCIOTTO (categorie 7/8)

Variante più amatoriale del Futsal, che abbiamo giocato tutti e qui c’è un possibile switch in più: visto che di solito le partite a 7 o 8 si fanno tra amici, invece che chiamare dei professionisti, che non li vogliamo, le formazioni saranno composti da atleti che hanno vinto una medaglia in altri sport e/o altre edizioni delle Olimpiadi! Per esempio: come giocherebbe a 7 l’Italia? In porta Musetti, bravo a giocare sulla linea di porta e pronto a respingere ogni pallone e far ripartire l’azione. In difesa si gioca a due: Alice Bellandi, oro nel judo e quindi immagino ingiocabile sulle marcature a uomo e con lei Ceccon. Centra qualcosa che è la copia sputata di Paolo Maldini? Ma figurati! Sulle corsie quel motorino di Ganna e Alice D’Amato, letale nel dribbling, ma a condizione che tenga sempre i piedi sulla linea, che poi è solo una piccola trave. A centrocampo serve affinità quindi a scetla: Errani/Paolini, Tita/Banti o Bacosi/Rossetti. In attacco il capitano, Greg Paltrinieri, che è sempre una garanzia di medaglia e facciamo calcio!

