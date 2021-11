Bianchi: «Lazio Juve? Ecco che partita mi aspetto e su Sarri...»

In esclusiva per Juventusnews24, Rolando Bianchi ha parlato tra le varie della partita tra Lazio e Juventus e di Sarri

LAZIO – JUVE – «Sicuramente sarà un impegno non facile, la Lazio è una squadra molto ben organizzata. La Juve dovrà dare il massimo per 90 minuti se vuole portare a casa i tre punti o almeno un pareggio».

SARRI- «Non faccio parte dello spogliatoio per giudicare bene, ma posso dire che quello bianconero è un club con grande importanza storica e avrà fatto le sue scelte ponderate. Sarri evidentemente non è stato ritenuto un allenatore idoneo per fare un certo tipo di percorso. Non lo considero però un allenatore da Juve, questo è sicuro».

