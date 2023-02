Oddo su Verona-Lazio: «La squadra di Sarri dovrà sudarsi la vittoria»

L’ex giocatore, Massimo Oddo, ha parlato della partita che si giocherà oggi tra Verona e Lazio. Ecco cosa ha detto

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero Massimo Oddo ha parlato della sfida che si giocherà oggi tra Verona e Lazio, ecco le sue parole:

PAROLE– «Sulla carta non c’è partita dal punto di vista tecnico, ma il Verona si deve salvare e ultimamente sta raccogliendo punti. La squadra di Sarri dovrà sudarsi la vittoria contro una formazione aggressiva che punta sull’uno contro uno. Sarà opportuno far saltare la loro pressione »

SULLA LAZIO– «In campionato conta sempre il risultato finale e per ora la Lazio è in corsa per la Champions, quindi sta facendo quello che deve fare. Sicuramente sta mostrando cose migliori rispetto allo scorso anno. Le pause possono starci, ma mi sembra in linea con le aspettative»