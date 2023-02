Oddo: «Sono qui per risollevare la Spal. De Rossi? Non discuto...»

Oddo, l’ex difensore biancoceleste che ha preso il posto di De Rossi ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione alla Spal

PAROLE – «Se mi hanno chiamato qui è perché ci sono dei problemi e a me spetta il compito di cercare di risolverli. Da questi primi giorni ho capito che il gruppo è sano, non c’è alcun tipo di spaccatura. Prima di me c’era un amico che ho sempre stimato. Ci siamo anche sentiti. Non commento le scelte che ha fatto De Rossi.»

«Ognuno fa le scelte che ritiene più opportune. Questa squadra può fare tanti moduli. Il gruppo sta bene, è in salute. Questo è un gruppo composto da bravi ragazzi come mi ha confermato lo stesso De Rossi. Ferrara è una piazza importante con una grande tifoseria. Ricordo bene quando venni qui a giocare con il Fiorenzuola in serie C, sono passati oltre 25 anni.»

NAINGGOLAN – «Nainggolan? Stiamo parlando di un giocatore estremamente carismatico. Un professionista serissimo e un trascinatore. Si sta allenando bene e dà una grande mano ai compagni. La promessa che posso fare alla società e ai tifosi è che ci metterò il massimo impegno. Ci credo. Sono pronto a tuffarmi in questa nuova avventura»