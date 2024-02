Oddo: «Inzaghi lo prendevo spesso in giro. Lazio? E’ stato fortunato per un motivo»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Massimo Oddo ha parlato della carriera da allenatore di Simone Inzaghi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, l’ex Lazio Massimo Oddo ha raccontato di come, alcuni anni fa, prendeva in giro il suo ex compagno di squadra e ora allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «Quando era sul finire della carriera lo prendevo spesso in giro. Era sempre acciaccato, ma ancora “malato” di calcio, studiava tutti, guardava ogni tipo di partita. Nessuno però immaginava potesse diventare allenatore. Lui è stato fortunato perchè alla Lazio doveva arrivare Bielsa, poi alla fine è andato lui, ma se si trova in alto è anche grazie al merito».