Oddi su Pulici: «Area verde in suo onore a Roma ? Mi sembra il minimo»

Intervenuto ai microfoni di Tmw ha parlato Oddi, il quale ha espresso il suo parere su Pulici e alla possibile nomina di un area verde a Roma intitolata in suo onore

PAROLE – Roma ha adottato Felice. Oltre a grande portiere, si è prestato a tante situazioni importanti anche nel sociale. La sua grandezza non poteva essere relegata al ‘solo’ calcio. Mi sembra il minimo, Felice ha lasciato il segno nella storia della Lazio e anche in quella della città di Roma, nonostante non fosse nato qui