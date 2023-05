Oddi su Cataldi: «E' stato molto criticato ma secondo me sta facendo...»

Oddi, ai microfoni di Radiosei ha parlato l’ex difensore biancoceleste il quale ha analizzato il rendimento di Cataldi

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi, il quale si sofferma sul rendimento sia di Cataldi, molto spesso al centro di critiche, e sulla squadra biancoceleste

CATALDI – Cataldi? A volte lo abbiamo criticato, secondo me stava facendo un buon campionato prima dello stop. Senza di lui non ci sono valide alternative, siamo carenti in quella zona del campo

SQUADRA STANCA – L’unica cosa positiva è poter recuperare in una settimana piena, io però vedo una squadra molto stanca. Per fortuna Milinkovic c’ha messo la testa, in tutti i sensi. La Lazio rispetto alle rivali ha una squadra sola, chiaro che le altre possano arrivare meglio al finale i stagione visto che possono permettersi rotazioni diverse. Se la Lazio è stanca, lo sono i suoi interpreti principali e non c’è via d’uscita.

REAZIONE FINALE – La reazione finale? Quella non c’entra col fisico. E’ tutta testa, rabbia, il fatto di non voler mollare e raggiungere il pareggio