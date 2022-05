Oddi sicuro: «Lazio-Sampdoria? Mi fido dei biancocelesti»

Verso Lazio-Samp, Oddi: le parole dell’ex biancoceleste in vista della partita di questa sera contro i blucerchiati

Giancarlo Oddi, ex calciatore e allenatore della Lazio, è intervenuto in vista della partita di stasera dei biancocelesti contro la Sampdoria. Le sue parole a Radiosei.

LAZIO–SAMPDORIA – «La Lazio con la Sampdoria ha uno storico positivo, sia in casa che fuori, motivo per il quale mi fido e sono fiducioso. I blucerchiati non sono ancora salvi ma penso che a retrocedere alla fine sarà il Cagliari. Per la Sampdoria vincere il derby nell’ultimo turno di campionato è stato vitale».