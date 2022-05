Oddi: «Rosa Lazio non competitiva, ma ha giocato un buon calcio»

L’ex biancoceleste Oddi ha analizzato la stagione della Lazio, culminata con la qualificazione in Europa League

Giancarlo Oddi, storico ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha fatto il bilancio della stagione dei biancocelesti.

L’ANALISI – «Se la Lazio non fosse arrivata tra le prime sette sarebbe stato un fallimento. E’ arrivata l’Europa League ed alla lunga la Lazio ha anche giocato un buon calcio con un organico non totalmente competitivo. Sarri ha avuto a disposizione 14 titolari, non è pensabile possa essere competitiva con l’impegno europeo. I numeri certificano la differenza di rendimento tra la parte di stagione in cui c’era anche l’impegno infrasettimanale e quella successiva».