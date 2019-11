Lazio, Oddi: «Supercoppa o Champions? Preferisco la seconda!»

Oddi, l’ex biancoceleste ha espresso la sua preferenza sulla possibile vittoria della Supercoppa o la qualificazione in Champions

Oddi, l’ex difensore della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dei prossimi impegni dei ragazzi di Inzaghi.

«Le partite ‘facili’ devono diventare routine, ma soprattutto, i famosi tenori non possono marcare visita. Supercoppa Italiana o Champions League? Non ho dubbi, preferisco qualificarmi in Champions, oltretutto la Supercoppa l’abbiamo vinta recentemente con la Juventus. Sassuolo-Lazio? La classifica parla chiaro, ma l’atteggiamento dei giocatori deve essere giusto e le motivazioni al massimo. Non è una sfida senza rischi, abbiamo già visto con il Lecce che le partite possono diventare fastidiose anche quando indirizzate».