Oddi: «Sento dire che l’Atalanta può vincere lo Scudetto, perchè la Lazio no? Giocano il miglior calcio in Italia»

Oddi, ex difensore biancoceleste, ha parlato così della situazione in casa Lazio e degli obiettivi della squadra

Sulle frequenze di Radiosei, l’ex difensore della Lazio Giancarlo Oddi ha così parlato della situazione dei biancocelesti.

LE PAROLE – «Mi interessa l’espressione di gioco, più del risultato. Mi aspetto una prestazione positiva stasera. La Lazio ha sia prestazioni che punti, non possiamo fare finta di niente. Sento dire che l’Atalanta può vincere lo scudetto, perché la Lazio no? Se non succede niente di particolare in negativo per me se la può giocare. La Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia».