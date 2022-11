Oddi: «Lazio superiore al Feyenoord. Senza Immobile...»

Giancarlo Oddi – intervenuto ai microfoni di Radiosei – ha parlato della gara di domani tra la Lazio e il Feyenoord

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della gara di domani contro il Feyenoord. Le parole:

«Una cosa è certa, la Lazio deve andare a Rotterdam per vincere, poi è chiaro che se dovesse uscire il pareggio andrebbe bene lo stesso ai fini della qualificazione. Il match di andata dimostra che la Lazio è superiore al Feyenoord ed a differenza della squadra di Sarri è costretta a vincere. Questo potrebbe permettere alla Lazio di avere spazi a disposizione per far male. Certo, mancherà Immobile che è il giocatore perfetto per farlo. Serve convinzione di poter vincere e consapevolezza. Immagino scenderà in campo nuovamente Cancellieri, vedremo se come prima punta o esterno offensivo. Il Feyenoord non ha giocato nel week-end, certo questo può rivelarsi un vantaggio».