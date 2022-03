Oddi: «In Nazionale mancato il rispetto per un giocatore incredibile come Immobile»

L’ex biancoceleste Oddi ha parlato del trattamento ricevuto da Immobile in Nazionale

Giancarlo Oddi, storico ex calciatore della Lazio, in una intervista a Radiosei ha parlato del trattamento ricevuto da Ciro Immobile in Nazionale.

LE PAROLE – «È mancato il rispetto per un giocatore incredibile come Ciro Immobile. Nella storia della Lazio non è la prima volta, penso al trattamento ricevuto da Chinaglia. Quando giocava lui con la Nazionale c’erano sempre dei problemi. Si ricorda il gesto di Giorgio nei confronti del Ct, ma in pochi sanno quello che realmente è successo. Quando venne sostituito, lui reagì nei confronti della panchina e non nello specifico di Valcareggi».