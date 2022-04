Oddi: «Immobile ha zittito tanti chiacchieroni che sono in giro»

Giancarlo Oddi ha parlato a Radiosei della vittoria della Lazio contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Giancarlo Oddi ha parlato a Radiosei della vittoria della Lazio contro il Genoa e di Ciro Immobile. Le sue dichiarazioni.

«La Lazio ha giocato molto bene, ha sfruttato molto le fasce laterali, ha preso subito in mano il gioco. Ciro è tornato al gol, così ha zittito tanti chiacchieroni che sono in giro. La Lazio ha vinto meritatamente, ha fatto davvero una bella partita. Marusic ha fatto un grande gol, tecnico e potenza fisica. Quando vedo giocare la Lazio, da tecnico la prima cosa che mi viene in mente è come riesce a trovare spunti sulle corsie esterne. Bene anche nell’atteggiamento, la lezione del derby per il momento è servita».