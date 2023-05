Oddi: «Ieri mi aspettavo qualcosa di più dalla Lazio ma è un punto...»

Oddi, l’ex biancoceleste analizza la prestazione della Lazio di ieri contro il Lecce che complica la corsa Champions

Intervistato da Radiosei, Oddi alla luce del pari della Lazio di ieri contro il Lecce, analizza la prestazione dei biancocelesti contro la formazione di Baroni

MI ASPETTAVO DI PIU’- Mi aspettavo qualcosa di più dalla Lazio. Il Lecce è una buona squadra, ha delle qualità, ma la Lazio li ha messi poco in difficoltà. Sono mancati gli esterni d’attacco, dove spesso facciamo la differenza. Pochi spunti, poche idee. Questo è un punto guadagnato, perché poteva andare assolutamente peggio. La Lazio è calata molto fisicamente, ieri c’erano tanti, troppi spazi fra difesa e centrocampo. Non siamo più quelli che avevano scalato la classifica fino ad arrivare al secondo posto. Spesso manca la reazione, non riusciamo a far forza sulle nostre migliori qualità