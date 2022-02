Oddi: «I tifosi hanno sempre ragione. Sarri? Non ha chiesto il mondo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio.

DELUSIONE – «C’è in effetti grossa delusione perché non si capisce ciò che succede visto che l’allenatore chiede una cosa e il presidente ne fa un’altra. È molto strano anche perché tra Lotito e Sarri pareva esserci feeling e invece purtroppo ora sembra il contrario. C’è un problema con il contratto, si parlava di un prolungamento di 2-3 anni ma ancora non si sa dove sia questo contratto. C’è qualcosa che non va».

TIFOSI – «A mio parere i tifosi hanno sempre ragione perché pagano ed è giusto facciano sentire la loro voce, con le dovute maniere».

CABRAL – «Sarà pure bravo ma prima di lui serviva un difensore centrale. È da inizio campionato che si parla di un difensore centrale o di un paio di giocatori e invece è stato preso questo calciatore all’ultimo minuto quando c’è stato tanto tempo per provare a raggiungere certi obiettivi».

SARRI – «Non è uno di primo pelo, è un allenatore che ha fatto la sua strada, ha vinto, è stato in grosse società e vuol fare bella figura anche alla Lazio. Non ha chiesto il mondo, ma due acquisti. Non è stato accontentato e ora se la vedrà col club e col presidente».